Romain Masson (Élucid) : Alors que la situation de l’emploi est de plus en plus précaire, plus de 2 millions de démissions ont été enregistrées en 2024 ainsi que 514 000 ruptures conventionnelles, ces dernières ayant augmenté de 20 % en cinq ans. De quoi ce phénomène est-il le symptôme ?

Coralie Perez : Le taux de rotation de la main-d’œuvre a été particulièrement élevé à l’issue de la crise du Covid-19. Il concerne majoritairement des personnes qui étaient en emploi stable et ont saisi l’opportunité de la fin de la crise sanitaire pour changer d’emploi. Contrairement aux États-Unis où les personnes ont pu sortir du marché du travail, en France, elles ont souvent changé d’entreprise voire de secteur d’activité. Ce phénomène, qui n’est pas marginal, illustre la grande insatisfaction qu’ont les salariés vis-à-vis du travail tel qu’il est organisé aujourd’hui et des conditions auxquelles ils sont soumis, y compris ceux qui sont en emploi stable. C’est, selon nous, très significatif de la perte de sens au travail qui cristallise l’insatisfaction liée à ce qu’est devenu aujourd’hui le travail pour nombre de gens.

Thomas Coutrot : On a pu montrer par des études statistiques que les entreprises qui rencontraient le plus de difficultés de recrutement étaient aussi celles où les risques psychosociaux étaient les plus élevés, notamment sur le sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité. Cet aspect constitue un élément important de la perte de sens du travail. Les injonctions contradictoires et les objectifs chiffrés, qui n’ont pas forcément de sens au regard de la qualité du travail, produisent cette désillusion et cette volonté d’aller voir ailleurs.