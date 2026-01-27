L'hypermodernité n'abolit pas l'archaïsme : elle le réactive et le diffuse à grande échelle. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'extrême droite prospère simultanément sur les réseaux sociaux et dans les urnes : l'envahissement numérique de nos vies a créé les conditions psychologiques de cette régression – narcissisme exacerbé, abaissement des barrières morales, effondrement du sens de l'altérité qui fonde l'esprit démocratique.
