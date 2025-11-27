L’Allemagne accumule les excédents commerciaux records et caracole en tête des nations exportatrices. Une bonne nouvelle ? Pas si sûr. Ces performances, bâties sur une compétitivité féroce et non coopérative, pèsent lourdement sur ses partenaires européens. Derrière le vernis du succès se profilent désindustrialisation de ses voisins, chômage exporté et déséquilibres inquiétants. Enquête sur l’envers du miracle économique allemand.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner