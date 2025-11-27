L’Allemagne accumule les excédents commerciaux records et caracole en tête des nations exportatrices. Une bonne nouvelle ? Pas si sûr. Ces performances, bâties sur une compétitivité féroce et non coopérative, pèsent lourdement sur ses partenaires européens. Derrière le vernis du succès se profilent désindustrialisation de ses voisins, chômage exporté et déséquilibres inquiétants. Enquête sur l’envers du miracle économique allemand.

publié le 27/11/2025 Par Olivier Berruyer
1- Plus de 240 milliards d'excédent commercial
2- Zone euro : 1er partenaire commercial
3- États-Unis : 1re source du bénéfice commercial allemand
4- Un excédent commercial au niveau d'avant-crise
5- La France : 50 % de l'excédent allemand en zone €
6- Des excédents accumulés gigantesques
7- En finir avec la course aux excédents
Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Le commerce international de biens est le reflet de la santé d’une économie. Le solde commercial (la différence entre les exportations et les importations de biens physiques) met en lumière les forces et faiblesses d’une économie ainsi que les choix stratégiques d’un gouvernement. Un solde trop déficitaire indique que le pays finira par connaître de sérieux problèmes financiers. Un solde trop excédentaire montre au contraire une économie très déséquilibrée et une rémunération des salariés trop basse, au détriment de ses partenaires. C’est l’équilibre à long terme de la balance commerciale qui prouve qu’une économie est saine. Et contrairement à la propagande incessante, l’Allemagne est bien loin d’être un modèle à suivre.

Plus de 240 milliards d'euros d’excédent commercial

En 2024, l’Allemagne a affiché un excédent de +243 Md€ sur ses échanges de biens, contre +224 Md€ l’année précédente. Cela représente environ 6 % de son PIB.

Le commerce extérieur de l'Allemagne en 2024Le commerce extérieur de l'Allemagne en 2024

Les exportations allemandes couvrent plus de 119 % des importations – une situation très confortable pour une économie. L’excédent commercial allemand a été le deuxième plus élevé du monde en 2024. Il n’était encore que le septième en 2021, mais l’envolée des prix de l’énergie cette année-là avait bouleversé le classement mondial. La situation s’est depuis rééquilibrée.

