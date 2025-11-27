Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Le commerce international de biens est le reflet de la santé d’une économie. Le solde commercial (la différence entre les exportations et les importations de biens physiques) met en lumière les forces et faiblesses d’une économie ainsi que les choix stratégiques d’un gouvernement. Un solde trop déficitaire indique que le pays finira par connaître de sérieux problèmes financiers. Un solde trop excédentaire montre au contraire une économie très déséquilibrée et une rémunération des salariés trop basse, au détriment de ses partenaires. C’est l’équilibre à long terme de la balance commerciale qui prouve qu’une économie est saine. Et contrairement à la propagande incessante, l’Allemagne est bien loin d’être un modèle à suivre.

Plus de 240 milliards d'euros d’excédent commercial

En 2024, l’Allemagne a affiché un excédent de +243 Md€ sur ses échanges de biens, contre +224 Md€ l’année précédente. Cela représente environ 6 % de son PIB.

Les exportations allemandes couvrent plus de 119 % des importations – une situation très confortable pour une économie. L’excédent commercial allemand a été le deuxième plus élevé du monde en 2024. Il n’était encore que le septième en 2021, mais l’envolée des prix de l’énergie cette année-là avait bouleversé le classement mondial. La situation s’est depuis rééquilibrée.