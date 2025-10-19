Un nouveau régime syncrétique s’impose à travers alliance objective entre le « nouveau monde de l’entreprise » et des « hommes forts » comme Donald Trump. Dans son nouveau livre, Panlibéralisme, quand le néolibéralisme accède à la toute-puissance (Le Bord de l’Eau), la philosophe Caëla Gillespie explique comment le néolibéralisme en est arrivé là. C’est bien plus qu’une simple alliance de circonstances qu’elle décrit. Le panlibéralisme est porteur d’une transcendance et riche de discours prophétiques dangereux, qui menacent la vie des peuples.
