Un nouveau régime syncrétique s’impose à travers alliance objective entre le « nouveau monde de l’entreprise » et des « hommes forts » comme Donald Trump. Dans son nouveau livre, Panlibéralisme, quand le néolibéralisme accède à la toute-puissance (Le Bord de l’Eau), la philosophe Caëla Gillespie explique comment le néolibéralisme en est arrivé là. C’est bien plus qu’une simple alliance de circonstances qu’elle décrit. Le panlibéralisme est porteur d’une transcendance et riche de discours prophétiques dangereux, qui menacent la vie des peuples.

Opinion Démocratie
publié le 19/10/2025 Par Laurent Ottavi
Laurent Ottavi (Élucid) : Nous nous situons selon vous dans un nouveau moment historique. L’alliance entre Donald Trump et Elon Musk serait révélatrice d’un régime bicéphale. Quel est-il ?

Caëla Gillespie : L’alliance entre Trump et Musk ne peut pas être considérée comme une simple anomalie. Et ce serait une erreur de se dire « la preuve que ce n’était pas significatif, c’est que ça n’a pas duré ». Si le divorce a été largement mis en scène et a occupé quotidiennement nos imaginaires, l’alliance, elle, est de plus en plus forte : Musk parti, il y a derrière lui tout l’univers de Peter Thiel, le « Thielverse ». De même, si Trump disparaît, il y a J.D. Vance, ou Pete Hegseth, déjà prêts à prendre place sur le trône. Des visages incarnent transitoirement l’alliance, mais celle-ci est bien plus profonde ; une fois nouée, elle compose un attelage hétéroclite, brinquebalant, mais solide.

Le régime émergeant repose sur l’alliance objective entre ce que j’appelle le nouveau monde de l’entreprise, d’une part, et de l’autre, des « hommes forts » d’extrême droite, issus des urnes. Une alliance objective ne suppose pas nécessairement d’amitié politique ; c’est un contrat pragmatique et « réaliste », passé entre deux parties qui n’ont pas les mêmes buts a priori, mais qui ont intérêt à s’utiliser l’une l’autre. Les deux parties ne se respectent pas ; elles se tiennent mutuellement en respect. La relation est donc instable, le rapport de force fluctuant, et on peut se demander à tout instant : qui voue allégeance à qui ? Mais ce régime syncrétique est d’une puissance inouïe, peut-être inégalée dans l’Histoire.

