Monique PINÇON-CHARLOT est sociologue spécialisée sur l'étude des classes supérieures, et ancienne directrice de recherche au CNRS. Elle a publié avec Michel Pinçon de nombreux ouvrages consacrés à ce sujet comme « Sociologie de la bourgeoisie », « La violence des riches » ou encore « Le Président des ultra-riches : Chronique du mépris de classe dans la politique d’Emmanuel Macron ». Elle vient tout juste de faire paraitre ce mois-ci « Les riches contre la planète : violence oligarchique et chaos climatique » aux éditions Textuel. Dans cette interview par Carla Costantini pour Élucid, Monique Pinçon-Charlot montre à quel point le capitalisme et la destruction de l'environnement sont liés. Plutôt que d'adhérer aux discours culpabilisants portés sur les citoyens, il faut regarder en face les dégâts causés par l'oligarchie au pouvoir et ses réseaux. Entre lâcheté et sabotage, les ultra-riches n'en finissent plus d'abimer le monde.

