Bernard Lahire est directeur de recherche CNRS à l'École normale supérieure de Lyon (Centre Max-Weber). Il a publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels « Les Structures fondamentales des sociétés humaines » (La Découverte, 2023) et « Vers une science sociale du vivant » (La Découverte, 2025). Dans cette interview par Carla Costantini pour Élucid, Bernard Lahire montre à quel point notre biologie détermine nos comportements sociaux. L'homme est une espèce sociale, culturelle, et historique, mais il n'est pas moins déterminé que les animaux. Comprendre nos déterminismes et leurs effets sociaux est indispensable pour comprendre le monde, et l'orienter vers plus de justice.

