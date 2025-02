Laurent Ottavi (Élucid) : La tradition, associée comme une évidence à la culture, à l'identité et à l'Histoire, donne le sentiment de chasser le doute. Pouvez-vous donner des exemples actuels de ce type de conceptions ?

Laurent Le Gall : La tradition est dans toutes les têtes et dans de nombreuses bouches. Dans les conversations courantes comme dans des projets portés par des institutions, elle fait partie d’un lexique courant qui permet de jeter des ponts entre des univers sociaux différenciés. Le cas de Notre-Dame de Paris est emblématique pour ne prendre qu’un exemple récent. Même si des projets alternatifs ont pu être imaginés en début de course, même si l’on gagera que du côté des décideurs, certains souhaitaient faire le pari d’un édifice mutilé sublimé dans une cathédrale rénovée (et non réhabilitée), à la fin c’est la répétition presque à l’identique qui l’emporte.

Qu’aurait fait Georges Pompidou ? La question mérite d’être posée tant il paraîtrait inconcevable aujourd’hui que l’on puisse, près de cinquante ans après l’ouverture de Beaubourg, imaginer un projet architectural ouvertement radical. Cette prime à ce que beaucoup nomment ici « la tradition » relève d’une multitude d’éléments et Notre-Dame serait un excellent banc d’essai pour les objectiver.

On citera, à défaut d’un travail empirique en la matière, l’insatiable quête de l’authenticité, la pulsion patrimoniale qui est un prisme de lecture profondément normatif du présent et de l’avenir, la pusillanimité des « décideurs » qui entendent coller à « l’opinion ». On pourra citer tout autant la routine (le savoir-faire des artisans qui ont été mis à l’honneur, c’est, outre la compétence, l’idée que l’on sait faire parce que l’on a appris à répéter des gestes) ou un conservatisme ambiant qui s’épanouit, paradoxalement, dans une société où l’injonction à la différence n’a jamais été aussi grande.