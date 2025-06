L’artisanat a su s’adapter aux transformations des modes de production tout en offrant une échappatoire aux conditions de travail dans les grandes entreprises. Sophie Boutillier, docteur en sciences économiques et en sociologie, professeure des universités et membre du Centre de recherche sur l’innovation et les stratégies industrielles (ISI. Lab.RII) à l’université du Littoral-Côte d’Opale, a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet parmi lesquels, avec Cédric Perrin, Artisanat d’art. Créativité et esprit d’entreprise (Le Manuscrit, 2025). Elle souligne la diversité de l’artisanat qui se définit d’abord par la taille de l’entreprise, explique la place qu’il occupe dans le capitalisme contemporain et fait le constat de son dynamisme dans un contexte de déshumanisation croissante au sein des grandes entreprises.