Comme des mantras, « diversité », « pluralisme » des opinions et « liberté d'expression » sont ânonnés infiniment, sans questionnement : ils seraient « le propre de la démocratie ». C'est à ce titre que, de CNews et BFMTV aux réseaux (anti)sociaux, de Cyril Hanouna et Jean-Marc Morandini à l'interminable cohorte de télé-bavards, on en vient à confondre la foire de l'inculture et de l'arbitraire avec la démocratie. Ces termes faussement évidents nous détournent des bonnes questions sur les médias et leur fonction dans une société à visée démocratique.
