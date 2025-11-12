Quand il s’agit de la guerre, l’ampleur des forces armées est une question doctrinale. Dans De la guerre paru en 1832, Carl von Clausewitz évoque la nécessité d’assembler une force supérieure avant d’envisager une action contre une position fortifiée. Après plusieurs conflagrations et conflits mondiaux, une équation empirique a été établie. Les probabilités acceptables du succès d’une opération reposent sur un rapport de trois assaillants pour un défenseur, en deçà duquel le risque d’échec est trop élevé. Ce concept varie selon les états-majors, les Américains insistent sur la règle des 3 contre 1, les Russes privilégient la concentration de moyens en un point donné afin de réussir une percée (1). Dit autrement, quel que soit son niveau d’équipement, d’entraînement, de moral, etc., une armée se doit de maintenir des effectifs suffisants, ne serait-ce que pour assurer un effet psychologique vis-à-vis d’un éventuel agresseur. Problème : dans plusieurs pays d’Asie, la dénatalité généralisée réduit les capacités des forces armées, et les stratégies sont dès lors repensées. État des lieux en Corée du Sud, au Japon, en Chine et à Taïwan.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner