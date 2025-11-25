Si vous êtes impressionnés – ou terrifiés – par les performances des IA sans bien saisir de quelle manière elles vont bousculer notre quotidien, regardez vers l’est. Au mois d’août 2025 se sont tenus les premiers jeux mondiaux de robots, à Pékin. Sur un principe proche de celui des Jeux olympiques, des fabricants de robots se sont affrontées dans diverses épreuves d’athlétisme, de boxe ou encore de football. Certaines scènes prêtent à sourire tant ces machines peuvent sembler maladroites pour exécuter des gestes qui nous viennent naturellement, à nous humains. Pourtant, ce type d’événements se met au service d’un nouveau développement de l’intelligence artificielle avec, en ligne d’horizon, le développement d’une intelligence artificielle générale, c’est-à-dire une IA dont les performances cognitives égaleraient voire dépasseraient largement celles des humains.

Les débats restent ouverts sur la capacité réelle de l’intelligence artificielle à en arriver là un jour. En attendant, l’étape de développement de l’IA incarnée mobilise de plus en plus de capitaux. Goldman Sachs a cette année révisé sa propre copie en multipliant par six sa projection de la valeur du marché des robots humanoïdes en 2035, pour la porter à 38 milliards de dollars d'ici 2035, selon un rapport rédigé par la responsable de la recherche sur les technologies industrielles en Chine. Et surtout, ce marché trouve d’ores et déjà des applications concrètes dans le quotidien, particulièrement dans les pays asiatiques.

Chien soldat, aide à la personne, ouvrier manufacturier…

En Corée du Sud, un robot nommé « Sunshine » envahit les logements des personnes âgées ayant besoin d’assistance. Sous la forme d’une poupée dotée d’une voix et surtout dopée à ChatGPT, elle devient un compagnon de choix de l’ancienne génération. Les pouvoirs publics l’accueillent à bras ouverts, car elle répond efficacement à une pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de l’aide à la personne.