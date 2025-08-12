Tocqueville, dans des pages célèbres de La Démocratie en Amérique, caractérisait pareils régimes par la passion de l’égalité. La France, enfant des Lumières et de la Révolution, a inscrit dans sa devise cette valeur. Le modèle républicain élaboré sur plus d’un siècle et demi voulait faire du mérite et de l’effort, les voies de l’ascension sociale et rêvait d’une classe moyenne qui déjouerait aussi bien les conservatismes que le socialisme révolutionnaire. Pourtant, depuis la fin du XXe siècle et ce début de XXe, c’est une tout autre société qui dessine. En France, sous l’effet de choix fiscaux et de modifications de rapports de force entre le travail et le capital, ce sont à nouveau la rente et les héritages qui l’emportent. Voilà la mutation préoccupante à laquelle on assiste. La promesse républicaine de mérite et de mobilité est plus que jamais bafouée. Ce n’est rien de moins que l’idéal démocratique qui est en péril.
