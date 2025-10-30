Impôts, cotisations, « charges »… Elles plombent votre fiche de paie et pourtant, vos cotisations sociales sont peut-être votre meilleure assurance pour l’avenir. On entend que « on paye pour rien » et que l’État dilapiderait notre argent : et si c’était tout l’inverse ? Après avoir analysé en détail la structure des dépenses publiques, cet article dévoile comment, derrière les chiffres utilisés pour faire peur, le modèle social français fonctionne en réalité comme une épargne collective au long cours. Oui, on cotise beaucoup – mais c’est pour mieux protéger chacun quand les coups durs frappent. Preuves et comparaisons internationales à l’appui, nous démontons les idées reçues sur la prétendue gabegie française, et montrons pourquoi, en vérité, nous en avons pour notre argent.
1 commentaire
