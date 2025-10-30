« On paye pour rien » : ce reproche tenace suggère que notre modèle social serait un « mauvais deal » pour les cotisants. En clair, chacun payerait beaucoup d’impôts et de cotisations pour ne récupérer que des clopinettes en retour. Mais cette vision découle d’une mauvaise approche : regarder uniquement ce qu’on verse à un instant T sans considérer ce qu’on reçoit tout au long de sa vie.

Idée reçue n° 1 : « Notre modèle social est injuste : on paye beaucoup pour recevoir peu »

Le principe même de la protection sociale française est qu’elle fonctionne la plupart du temps comme une épargne collective étalée sur le cycle de vie. On cotise d’abord quand on est actif, puis on bénéficie soi-même du système plus tard. Autrement dit, les cotisations sociales que nous payons aujourd’hui sont en grande partie du salaire différé : de l’épargne publique que l’on récupérera pour financer nos propres besoins futurs.

Bien sûr, il existe un mécanisme de redistribution des plus aisés vers les plus modestes (via des impôts et prestations sociales), mais cet effet de solidarité entre catégories sociales est assez limité par rapport à l’ampleur des cotisations qui reviennent tôt ou tard à chaque cotisant sous forme de revenu différé ou de services. Aussi, lorsque l'on dénonce le fait qu'on « paye pour les autres », on oublie souvent que « les autres payeront pour nous plus tard ».