Le scénario à l’origine du film Pretty Woman (1990), intitulé « 3 000 dollars », a été écrit par Jonathan Lawton, un scénariste débutant, talentueux et inconnu. Après un problème avec un premier studio, le projet fut proposé à Touchstone Pictures (Disney) par l’intermédiaire d’un producteur. L’histoire d’une prostituée et d’un milliardaire tombant amoureux apparut riche de potentialités commerciales. Cependant, l’histoire fut jugée trop sombre (trop réaliste) et Disney fit réécrire le scénario en vue d’obtenir le récit que nous connaissons dans le film : une sorte de conte de fées moderne. Le décalage entre Pretty Woman et 3 000 dollars est frappant, dans la mesure où le sens du projet et la vision du monde qu’il véhicule ont été radicalement modifiés au cours de ce processus de réécriture complète. Considéré à sa sortie comme progressiste, le film reconduit en réalité toutes les catégories de l'idéologie dominante.
