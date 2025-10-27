Dans l’imaginaire collectif, le cinéma hollywoodien est associé à l’idée d’une représentation édulcorée de la réalité. Le spectateur n’est d’ailleurs pas dupe de la convention tacite qui veut qu’il s’agisse avant tout d’un divertissement : un spectacle fédérateur qui ne doit choquer personne, éviter les questions clivantes et offrir une vision apaisée et positive du monde social tel qu’il est. On peut s’interroger sur l’origine d’une telle homogénéité qui ne peut être « spontanée ». Par quels processus toutes les représentations en viennent-elles à se conformer à cette vision « hollywoodienne » du monde ? Que se passe-t-il quand un scénario n’est pas spontanément conforme ?

Il existe deux sortes de censure. On peut, comme c’était le cas par exemple en URSS, laisser faire des films, puis juger qu’ils ne sont pas conformes à ce que l’on souhaite diffuser et les amputer ou les interdire. C’est la censure en aval – celle à laquelle on pense le plus facilement. Mais il existe aussi une manière de censurer en amont : en modifiant les projets non conformes ou en bloquant les financements de manière à ce qu’ils ne voient pas le jour. C’est cette seconde censure qui se pratique couramment à Hollywood.

Dans un certain nombre de cas, les scénaristes proposent des projets spontanément conformes au modèle dominant, car ils savent d’expérience que seuls ces projets-là ont une chance d’aboutir. Cependant, il arrive que des auteurs proposent d’excellents scénarios qui ne correspondent pas aux critères de cette sorte de bienséance. Que se passe-t-il alors ? Pour ne pas en rester aux généralités, il importe de montrer par quels procédés précis on peut ainsi réorienter une histoire et en modifier le sens tout en conservant certains de ses éléments structurants.