« Notre alliance militaire [avec la Corée du Sud] est plus forte que jamais et, sur cette base, je leur ai donné l’approbation pour construire un sous-marin à propulsion nucléaire, plutôt que les sous-marins diesel démodés et bien moins agiles dont ils disposent actuellement », a déclaré Donald Trump le 29 octobre dernier sur Truth Social. Des sous-marins nucléaires sud-coréens, construits avec l’aide américaine ? L’annonce a surpris, les détails inquiètent. Chantiers navals géants, jumeaux numériques, robotisation totale : la Corée du Sud maîtrise l’art de construire vite et massivement. Au point de séduire une US Navy en difficulté… et de rebattre certaines cartes du nucléaire naval. Derrière les sous-marins, c’est un nouvel ordre industriel et stratégique qui se dessine.
