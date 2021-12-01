Crise du pouvoir d'achat, faillites bancaires en Occident, guerre aux portes de l'Union européenne, démondialisation, dédollarisation… et pourtant le CAC 40 caracole sur ses sommets, comme si de rien n'était. Comment un marché peut-il battre record sur record au beau milieu d'un tel naufrage ? La rationalité n'y est pour rien. Derrière l'euphorie se cachent dix ans d'argent gratuit déversé par les banques centrales, des valorisations supérieures au pic de 1929, et un mécanisme qui enrichit silencieusement les plus fortunés pendant que le Livret A des autres fait du surplace. On vous explique pourquoi la Bourse n'est ni le placement miracle qu'on vous vend ni le hasard qu'on vous raconte, et pourquoi une correction n'a sans doute jamais été aussi probable.

Graphe Économie
Par Olivier Berruyer

1- L'évolution à long terme de la Bourse
2- Les dividendes boostent la rentabilité
3- Depuis 2010, une divergence entre les États-Unis et l'Europe
4- Les Bourses des BRICS sont beaucoup plus raisonnables
5- Des Bourses occidentales surévaluées ?
Ce qu'il faut retenir

Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Rappelons tout d’abord que l’indice phare de la Bourse de Paris est le fameux CAC 40, acronyme de Cotation Assistée en Continu. Cet indice correspond à la moyenne des cours des actions des 40 plus grandes entreprises françaises les plus activement échangées sur le marché. Il est calculé par rapport à une base de 1 000 points établie lors de sa création le 31 décembre 1987. Concrètement, si le CAC 40 s’établit par exemple à 4 000 points, cela signifie que 1 000 € investis en 1987 dans un produit indexé sur le CAC 40 vaudraient aujourd’hui 4 000 €.

Depuis sa création, cet indice a progressé d’environ 5,5 % par an en moyenne. Sa composition est régulièrement mise à jour afin de demeurer représentative de l’évolution des grandes entreprises françaises.

Composition du CAC 40 suivant le secteur d'activité en 2026Composition du CAC 40 suivant le secteur d'activité en 2026

Depuis octobre 2021, l’indice CAC 40 est passé d’environ 6 500 points à plus de 8 200 points en mai 2024. Ce nouveau record historique pulvérise le précédent pic de 7 600 points datant d’avril 2023. Cela représente une hausse de 26 % sur la période – et même de 44 % par rapport au point bas de 5 700 points atteint en septembre 2022.

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