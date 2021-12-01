Crise du pouvoir d'achat, faillites bancaires en Occident, guerre aux portes de l'Union européenne, démondialisation, dédollarisation… et pourtant le CAC 40 caracole sur ses sommets, comme si de rien n'était. Comment un marché peut-il battre record sur record au beau milieu d'un tel naufrage ? La rationalité n'y est pour rien. Derrière l'euphorie se cachent dix ans d'argent gratuit déversé par les banques centrales, des valorisations supérieures au pic de 1929, et un mécanisme qui enrichit silencieusement les plus fortunés pendant que le Livret A des autres fait du surplace. On vous explique pourquoi la Bourse n'est ni le placement miracle qu'on vous vend ni le hasard qu'on vous raconte, et pourquoi une correction n'a sans doute jamais été aussi probable.
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