La campagne génocidaire menée par Israël à Gaza s’accompagne d’une dimension souvent méconnue : l’écocide comme stratégie militaire. Utilisée pour anéantir les conditions de vie d’une population à travers la destruction de l’environnement et des terres agricoles, cette stratégie ne se limite pas à la bande palestinienne. En Cisjordanie, mais aussi au Sud-Liban et en Syrie méridionale, Tel-Aviv applique la même méthode. Cette violence à bas bruit, qui contribue à dépeupler des territoires en les rendant inhabitables et incultivables, pourrait relever du crime de guerre au regard du droit international.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
4 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner