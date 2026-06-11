Depuis la guerre lancée par Israël contre Gaza après les attaques palestiniennes du 7 octobre 2023, l’enclave connaît une dévastation d’une ampleur inédite. Outre le lourd tribut humain du génocide – près de 75 000 personnes, sur 2,2 millions d’habitants, ont été tuées par l’armée israélienne, sans compter les 10 000 corps ensevelis sous les décombres – et les dégâts matériels (80 % du bâti, en particulier, a été rasé ou lourdement endommagé), les écosystèmes, les infrastructures naturelles ainsi que le tissu vivrier de la bande côtière ont été ravagés par les bombardements.

Selon l’ONU, Israël a largué en deux ans plus de 70 000 tonnes d’explosifs sur l’étroit territoire de 365 km², dont des bombes au phosphore blanc qui provoquent de graves brûlures chez les victimes, mais contaminent aussi les sols et la végétation, les rendant stériles pour une longue durée. Ces bombardements ont de plus entraîné une pollution massive de l’atmosphère gazaouie : d’après une étude récente, ils ont généré au cours des quinze premiers mois du conflit plus de 33 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (CO 2 ), soit à peu près la même quantité que les émissions cumulées du Costa Rica et de la Slovénie en 2023.

Catastrophe écologique et agricole en Palestine

Le secteur agricole, qui constituait 10 % du PIB de Gaza avant la guerre et faisait vivre 560 000 personnes, n’existe quasiment plus aujourd'hui : 98,5 % des terres agraires, dont 60 % se situent désormais dans la zone de « retrait » israélien marquée par la « ligne jaune », sont devenues incultivables, et près des trois quarts du cheptel gazaoui ont été décimés. Les Israéliens se sont particulièrement acharnés sur les oliveraies. La culture de l’olivier – cet arbre emblématique de l’identité palestinienne –, pilier de l’agriculture locale (environ la moitié des terres agricoles de Palestine sont recouvertes d’oliviers, qui représentent 80 % de l'ensemble des vergers), a été effacée du paysage gazaoui : selon le Conseil oléicole palestinien, sur 1,1 million d’oliviers recensés dans le territoire côtier avant la guerre, près de 1 million d’arbres ont été détruits par les troupes de Tel-Aviv.