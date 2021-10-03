Les crises économiques ne surgissent pas toujours brutalement. Avant que les chiffres du chômage, des salaires ou de la croissance ne se retournent, plusieurs signaux faibles apparaissent dans les enquêtes de confiance. Moral des ménages, climat des affaires, intentions d’embauche, PMI : ces indicateurs avancés dessinent aujourd’hui un paysage bien plus fragile que ne le laisse croire le discours officiel. En France, la consommation menace de caler, les entreprises deviennent plus prudentes et le climat de l’emploi se dégrade. Ailleurs, les grands pays donnent eux aussi des signes d’essoufflement. La question n’est donc plus de savoir si le ralentissement est possible, mais jusqu’où il peut aller.

Graphe Économie
Par Olivier Berruyer

1- La confiance des consommateurs reste morose
2- La confiance des entreprises se dégrade
3- L'indice d'activité PMI se redresse dans l'industrie
Ce qu'il faut retenir

Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Malgré tous ses défauts, le Produit Intérieur Brut (PIB) demeure l'indicateur majeur de l'activité économique. Il mesure la valeur de la production d'un pays, et, en miroir, celle des revenus qui en découlent, à commencer par les salaires. De ces grandeurs dépendent logiquement le chômage, le pouvoir d'achat, la pauvreté, et bien d'autres choses qui touchent au quotidien de chacun. Anticiper l'évolution de l'activité économique n'est donc pas un exercice abstrait, c'est un enjeu concret pour tous. Pour cela, on dispose d'une batterie d'indicateurs dits « avancés », que nous allons passer en revue dans cet article.

L’indice de confiance du consommateur reste morose

L’indice de confiance du consommateur permet de prendre le pouls du « moral des ménages » à partir de sondages d'opinion. Un indicateur supérieur à 100 signale un « optimisme » des consommateurs quant à la conjoncture à venir, ce qui se traduit en général par une baisse de l'épargne et une propension à engager des dépenses importantes dans les douze mois suivants. C'est souvent le signe d'un climat économique qui s'améliore. À l'inverse, une valeur inférieure à 100 traduit un pessimisme sur l'avenir, qui pousse à épargner davantage et à dépenser moins, au détriment de l'emploi et des salaires.

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