Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Malgré tous ses défauts, le Produit Intérieur Brut (PIB) demeure l'indicateur majeur de l'activité économique. Il mesure la valeur de la production d'un pays, et, en miroir, celle des revenus qui en découlent, à commencer par les salaires. De ces grandeurs dépendent logiquement le chômage, le pouvoir d'achat, la pauvreté, et bien d'autres choses qui touchent au quotidien de chacun. Anticiper l'évolution de l'activité économique n'est donc pas un exercice abstrait, c'est un enjeu concret pour tous. Pour cela, on dispose d'une batterie d'indicateurs dits « avancés », que nous allons passer en revue dans cet article.

L’indice de confiance du consommateur reste morose

L’indice de confiance du consommateur permet de prendre le pouls du « moral des ménages » à partir de sondages d'opinion. Un indicateur supérieur à 100 signale un « optimisme » des consommateurs quant à la conjoncture à venir, ce qui se traduit en général par une baisse de l'épargne et une propension à engager des dépenses importantes dans les douze mois suivants. C'est souvent le signe d'un climat économique qui s'améliore. À l'inverse, une valeur inférieure à 100 traduit un pessimisme sur l'avenir, qui pousse à épargner davantage et à dépenser moins, au détriment de l'emploi et des salaires.