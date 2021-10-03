Les crises économiques ne surgissent pas toujours brutalement. Avant que les chiffres du chômage, des salaires ou de la croissance ne se retournent, plusieurs signaux faibles apparaissent dans les enquêtes de confiance. Moral des ménages, climat des affaires, intentions d’embauche, PMI : ces indicateurs avancés dessinent aujourd’hui un paysage bien plus fragile que ne le laisse croire le discours officiel. En France, la consommation menace de caler, les entreprises deviennent plus prudentes et le climat de l’emploi se dégrade. Ailleurs, les grands pays donnent eux aussi des signes d’essoufflement. La question n’est donc plus de savoir si le ralentissement est possible, mais jusqu’où il peut aller.
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