Ce sont des lendemains qui chantent pour les Espagnols, surtout après la cure d’austérité des années 2010 menée par des partis de droite sous l'égide de Bruxelles. Après les douloureuses flexibilisations du marché du travail et la réduction des montants des retraites, la gauche, emmenée par le parti socialiste de Pedro Sánchez, a repris les manettes en 2018. Le locataire de la Moncloa a redonné une bouffée d’oxygène à la population grâce à une politique ouvertement sociale qui affiche des indicateurs économiques en grande forme.

Une croissance à 3 % accompagnée de politiques sociales ambitieuses

À commencer par l’emploi, le secteur est au beau fixe avec la création en 2023 de 780 000 nouveaux emplois. Un chiffre qui correspond à un peu moins de la moitié des nouveaux emplois enregistrés dans la zone euro. Le taux de chômage affiche lui une baisse conséquente, passant de 16 % en 2020 à 11 % fin 2024.

La bourse de Madrid a elle aussi sorti les cotillons : son indice phare l’IBEX a connu sa plus forte progression depuis 2017 et est revenu sur des niveaux jamais atteints depuis 2008. Notons qu’il n’a toutefois pas retrouvé ses plus hauts pré-crise de 2008.

Le secteur de la construction a connu une reprise de 4,2 % en 2024. Celui du tourisme, qui tire la création de richesses et d'emplois (13 % du PIB), continue de croître avec un nombre record de 94 millions de touristes étrangers en 2024 qui ont dépensé 126 Md€. Et ce n’est pas tout.

L’inflation diminue plus rapidement que dans les autres pays de la zone euro. Le gouvernement avait sorti le carnet de chèques pour aider les ménages avec la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, des subventions aux carburants, le plafonnement du prix de l’électricité ou encore la diminution des taxes sur le gaz (en 2022 et 2023).