C’est avec des yeux de Chimène que la gauche européenne regarde la croissance espagnole ainsi que le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, à qui elle en accorde le crédit. La presse internationale aussi ne tarit pas d’éloges. Les indicateurs économiques sont au beau fixe : création d’emplois, baisse du chômage, inflation contenue, déficit public à 3 %, prévisions de croissance pour les deux années à venir à 2 % (deux fois plus que la France), le tout avec un Premier ministre qui a su mener une politique sociale qui a réduit les inégalités. Sa mesure phare a permis un doublement du SMIC depuis 2018 sans le naufrage prédit par les conservateurs. Cependant, occulter le contexte mène à des conclusions trop optimistes. D’une part, ces indicateurs économiques se sont tout juste hissés sur les niveaux pré-Covid. D’autre part, l’Espagne part d’une situation bien plus difficile que ses voisins, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant qui, en 2023, restait inférieur à celui de 2008. Ajoutons que l’augmentation du salaire minimum est l’arbre qui cache la forêt de la situation salariale du reste de la population, dont le revenu réel est toujours 4 % inférieur à son niveau de 2008. Quant au taux de chômage, malgré sa baisse, il demeure parmi les plus hauts de l’Union européenne. Sans compter que cette croissance relativement forte repose en grande partie sur un tourisme de masse peu soutenable qui cause une grave crise du logement.
