Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

La masse monétaire d’un pays désigne la quantité de monnaie en circulation dans son économie. Jusqu’au début du XXe siècle, la notion de « monnaie » ne posait guère de problème : elle désignait essentiellement les pièces et les billets. Mais par la suite, la situation s’est largement complexifiée. La bancarisation s’est fortement développée et la monnaie se trouve désormais principalement sur des comptes bancaires. Parallèlement, les supports d’épargne se sont multipliés (livrets, obligations, etc.).

Au fil du temps, les banques centrales ont défini des instruments de mesure appelés « agrégats monétaires ». Ces différentes « masses monétaires » varient selon la définition retenue de la monnaie. Il en existe trois principales, qui s’emboîtent comme des poupées russes :

M1 : agrégat le plus étroit, le plus liquide et le plus facilement mobilisable – en somme la « monnaie » classique. Il comprend les pièces et billets en circulation (hors secteur bancaire) ainsi que les dépôts à vue des clients dans les banques.