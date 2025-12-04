Pendant des décennies, la monnaie a semblé un sujet poussiéreux, réservé aux économistes. Pourtant, c’est elle qui a façonné la bulle immobilière, nourri les marchés financiers, enrichi scandaleusement une poignée d’entreprises spéculatrices, et plus récemment préparé le terrain au retour de l’inflation. En effet, la masse monétaire française a explosé en quarante ans, portée tour à tour par la bulle immobilière, la création monétaire débridée des banques privées puis les interventions massives de la BCE, qui ont gavé de liquidités le système financier. Comment en est-on arrivé là ? Qui a vraiment profité de cet argent « magique » ? Et pourquoi la contraction actuelle reste-t-elle trop faible pour corriger vingt ans d’excès ? Plongée dans la fabrique de la monnaie.
