« Nous avons besoin de beaucoup plus de gouvernements conservateurs à nos côtés », a déclaré Giorgia Meloni à l’occasion de la rentrée politique de l'eurodéputée d’extrême droite Marion Maréchal. Depuis son accession au pouvoir en Italie, la Première ministre italienne est devenue la star des extrêmes droites européennes et elle n’hésite pas à prêcher la bonne parole chez ses voisins européens : « Nous devons transmettre le message que nous (les partis conservateurs, ndlr) sommes prêts partout dans le monde à assumer la responsabilité gouvernementale ». Si certains médias qualifient sa politique de « miracle économique », ils mettent sous le tapis une méthode qui consiste à appauvrir davantage les plus précaires au profit des plus aisés. Très souple politiquement, son euroscepticisme s'est vite volatilisé quand il s'est agi d'obtenir les 200 milliards d'euros du plan de relance de Bruxelles. Et confrontée à la réalité des besoins du marché du travail, elle a dû mettre sa promesse de « blocus naval » des côtes nord-africaines aux oubliettes pour accueillir un million d'immigrés.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner