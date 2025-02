Les différentes crises géopolitiques et économiques actuelles impactent significativement le monde financier. Les inquiétudes persistent autour de la monnaie européenne qui repart à la baisse, et la crise en France, à la fois politique et économique, ne va pas arranger les affaires de l'euro. Sur plus longue période, la plupart des devises internationales sont orientées à la baisse. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour notre pouvoir d’achat international, car nous payons dès lors nos importations plus chères. Quelles sont les tendances pour l'évolution des taux de change en 2025 ? Analyse.