Crises internationales, guerres commerciales et décisions politiques brutales font tanguer les devises de la planète. Après sa dégringolade historique de 2022, l’euro a timidement repris des couleurs en 2023, avant de profiter en 2025 d’un dollar volontairement affaibli par Washington – sans combler pour autant dix ans de faiblesse chronique. Le billet vert, lui, reste plus haut que jamais, malgré les déficits américains, tant il bénéficie de son statut de monnaie mondiale. À l’est, Tokyo entretient la chute du yen pour relancer son économie, Pékin manipule le yuan pour doper ses exportations, et même le rouble russe, après un plongeon éclair sous sanctions, est parvenu à remonter à son niveau d’avant-guerre. Dans les coulisses d’un système monétaire sous tension permanente, une valeur refuge tire son épingle du jeu depuis des décennies : l’or, arbitre ultime de la confiance dans nos monnaies. Notre analyse décrypte les tendances récentes des monnaies mondiales et leurs enjeux cachés – pour comprendre qui sont les gagnants et les perdants de cette guerre des devises.
