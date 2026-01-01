Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Pendant des siècles, l’or et l’argent ont servi de base aux paiements internationaux. Au XIXe siècle, avec l’essor des billets et monnaies nationales, plusieurs tentatives d’organisation monétaire internationale ont vu le jour. Une des premières fut la mise en place d’un système d’étalon-or à partir des années 1860, afin d’arrimer toutes les grandes monnaies à l’or. La France participa à l’Union latine fondée en 1865, qui échoua en 1927 pour les mêmes raisons que l’euro échouera un jour : l’impossibilité pour plusieurs grandes économies divergentes d'utiliser la même monnaie non métallique.

Le système de Bretton Woods après 1944 a arrimé les principales devises au dollar américain, lui-même lié à l’or, jusqu’à son effondrement en 1971. Depuis lors, les grandes monnaies flottent librement les unes par rapport aux autres, leur valeur étant déterminée par le marché des changes. Ce régime de changes flottants s’accompagne d’une importante spéculation financière, source de volatilité et de déséquilibres commerciaux réguliers. Dans ce contexte, quelles sont les tendances récentes observées sur le marché des devises internationales ?