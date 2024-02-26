La voiture électrique est présentée comme la grande solution climatique de notre époque. Mais les chiffres racontent une autre histoire : les émissions réelles des voitures neuves n'ont presque pas baissé avant 2020, les SUV annulent les progrès techniques, et les aides publiques ont surtout subventionné les plus riches. Pendant que l'Europe tergiversait, la Chine a pris les commandes du marché mondial. Tour d'horizon d'une transition aussi urgente que mal engagée.
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