En 1973 s'est produit un événement qui a frappé les mémoires : le premier choc pétrolier. Face à la réduction brutale de l’offre pétrolière, de nombreux pays prennent soudainement conscience de leur dépendance à cette forme d’énergie.

La mécanique des chocs pétroliers

L’événement traditionnellement mis en avant pour expliquer cette crise est le déclenchement de la Guerre du Kippour en octobre 1973. L’État hébreu est en effet attaqué par une coalition de pays arabes menée par l’Égypte et la Syrie. Le soutien occidental à Israël notamment via des livraisons d’armes suscite la colère des pays producteurs de pétrole aux premiers rangs desquels l’Arabie Saoudite qui décide de brandir, en novembre de la même année, son « sabre pétrolier ». Les pays exportateurs choisissent de relever fortement les prix du pétrole vendu à l’Occident et de réduire leurs exportations.

Ce récit historique omet pourtant un aspect essentiel du déclenchement du premier choc pétrolier : celui de la contrainte physique, c’est-à-dire le manque de pétrole facilement accessible, qui a empêché de poursuivre la croissance de la consommation de pétrole au même rythme que par le passé.

En effet, en 1970, les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole, passent leur pic pétrolier conformément aux projections de Marion King Hubbert réalisées en 1956 (1).

Le pic du pétrole conventionnel aux États-Unis se produit précisément en novembre 1970 à près de 10,044 millions de barils par jour (Mb/j). Le déclin qui s’ensuit est très rapide : la production atteint 9,1 Mb/j en décembre 1971 (-9,4 %). La production se reprend ensuite jusqu’en mai 1972 avant de décliner à nouveau et de revenir à 9,1 Mb/j en septembre 1973 à la veille du déclenchement de la Guerre du Kippour. La production chaotique des États-Unis est un signe qui ne trompe pas : l’Amérique commence à manquer de pétrole, sans qu’un événement géopolitique ou économique majeur soit en cause.