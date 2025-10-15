Le choc pétrolier de 1973 est un exemple particulièrement frappant de l’influence des dynamiques géologiques sur les événements sociopolitiques. Souvent présenté à tort comme le résultat de l’activisme irraisonné des pays de l’OPEP, le choc pétrolier de 1973 est en fait la résultante du pic du pétrole conventionnel franchi en 1970 aux États-Unis. La soudaine hausse de demande sur le marché international dans un contexte de ralentissement de la hausse du rythme d’extraction aboutit, après un délai, à une déflagration sans précédent sur les prix et à un choc économique d’ampleur. Il est navrant de constater le storytelling qui a été rétrospectivement construit avec une opposition entre pays producteurs et pays consommateurs, gentils contre méchants, qui ne correspond à aucune réalité historique. D’une part, il n’y a pas de distinction d’intérêt aussi nette, car les compagnies occidentales contrôlaient de fait ou via leur expertise technique les gisements des pays producteurs et avaient intérêt à la hausse des cours du brut. D’autre part, les plus forts effets du choc n’ont pas pour origine les retenues de production de l’OPEP, mais bien la cannibalisation des flux d’approvisionnement entre gentils pays consommateurs. Analyse.
