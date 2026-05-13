L’Agence internationale de l’énergie n’a pas l’habitude d’ouvrir ses rapports par des avertissements philosophiques. Pourtant, la première phrase d’une étude de septembre 2025 sonne comme un coup de tonnerre : « Le débat sur le futur du pétrole et du gaz se concentre presque exclusivement sur la demande, alors même que la compréhension du déclin des champs existants n’a jamais été aussi cruciale. » Cette entrée en matière, d’apparence anodine, marque en réalité une rupture. Depuis vingt ans, le débat public s’est inscrit dans l’idée que la transition énergétique serait d’abord un choix, un modèle, une ambition. L’AIE rappelle que la transition est aussi – et peut-être d’abord – une contrainte physique. Le pétrole décline. Et il décline plus vite que prévu. Ce n’est pas un scénario : c’est un mouvement silencieux, lent, mais implacable.
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