L'intelligence artificielle, popularisée par ChatGPT, est régulièrement présentée comme la solution providentielle face à la crise climatique. Pourtant, derrière ce discours vertueux se cache une réalité inquiétante : cette technologie est un véritable ogre énergétique et hydrique, dont l'empreinte environnementale s'avère de plus en plus désastreuse. Plutôt qu’un remède aux maux de la planète, l'IA ressemble de plus en plus à un poison que les entreprises de la Tech nous dépeignent comme inoffensif.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner