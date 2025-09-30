C’est le 30 novembre 2022 que ChatGPT met l’intelligence artificielle, l’IA, sur la place publique et médiatique. Le robot conversationnel est une intelligence artificielle générative développée par la société américaine OpenAI. En quelques jours, le million d’utilisateurs est dépassé et deux mois plus tard, ce sont 100 millions d’usagers qui sont référencés. En 2025, Sam Altman, le patron d’OpenAI, souligne la croissance très rapide des usages de ChatGPT : « quelque chose comme 10 % du monde utilise nos systèmes, et cela ne fait qu'augmenter ».

Dans le même temps, la directrice du numérique au Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) se veut alarmante : « Nous ignorons encore beaucoup de choses sur l'impact environnemental de l'IA, mais certaines des données dont nous disposons sont préoccupantes ». Avant d’ajouter : « Nous devons nous assurer que l'impact net de l'IA sur la planète est positif avant de déployer cette technologie à grande échelle ».

Pour ses défenseurs, l'IA fait émerger des solutions innovantes à des problèmes environnementaux et sociaux complexes. Cependant, avec l’explosion de la puissance de calcul, l’IA est devenue un ogre qui engloutit de gigantesques quantités de données pour son apprentissage. Et ce dernier se fait au prix d’importants besoins en électricité pour son fonctionnement, en métaux rares pour la fabrication des matériels, ou encore en eau pour refroidir les centres de données ; avec le risque d’aspirer ainsi des investissements et des ressources critiques pour la transition climatique.