Alors que les vagues de chaleur se multiplient, la climatisation, solution de court terme, se généralise dans les foyers français, offrant un répit immédiat, mais posant un sérieux dilemme écologique. Avec 800 000 unités vendues en 2020, son usage croissant aggrave les émissions de CO2 et les îlots de chaleur urbains. Face à l’urgence climatique, la France doit choisir entre la facilité de la climatisation et la nécessité de solutions durables comme l’isolation des bâtiments.

publié le 01/09/2025 Par Alexandra Buste, Xavier Lalbin
Les températures en hausse et l’intensification des vagues de chaleur dans le monde entier s’accompagnent d’une augmentation du nombre de climatisations installées dans les logements. La climatisation sauve des vies et la France dispose d’une électricité décarbonée pour la faire fonctionner. Facile à installer, elle est moins chère et plus rapide à mettre en œuvre qu’une adaptation durable comme l’isolation des bâtiments ou le verdissement des villes. En 2020, ce sont 800 000 unités qui ont été vendues, portant le taux d’équipement des ménages à 25 %, contre seulement 14 % en 2016-2017.

Dans un monde où la température se rapproche du réchauffement limite prévu dans l’Accord de Paris et où l’hexagone se réchauffe plus rapidement, chaque action compte. Or, la climatisation en France, même avec une électricité presque décarbonée, émet de plus en plus de CO2 du fait de la hausse du taux d’équipement. D’autre part, les fuites des fluides frigorigènes sont encore plus néfastes, sans compter l’accentuation des îlots de chaleur qui réchauffent localement les villes.

La Cour des comptes et le Haut Conseil pour le climat fustigent la politique du gouvernement qui pousse les ménages à opter pour la solution de mal-adaptation que constitue la climatisation ― une solution de court terme au détriment de l’isolation des bâtiments, véritable solution de long terme. S’il ne s’agit pas d’éliminer l’usage de la climatisation, il est indispensable d’en prioriser sa mise en œuvre avant tout vers les plus vulnérables… sinon le risque est d’aggraver le problème contre lequel elle est censée lutter et de creuser les inégalités à l’aune du réchauffement climatique.

