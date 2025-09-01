Alors que les vagues de chaleur se multiplient, la climatisation, solution de court terme, se généralise dans les foyers français, offrant un répit immédiat, mais posant un sérieux dilemme écologique. Avec 800 000 unités vendues en 2020, son usage croissant aggrave les émissions de CO2 et les îlots de chaleur urbains. Face à l’urgence climatique, la France doit choisir entre la facilité de la climatisation et la nécessité de solutions durables comme l’isolation des bâtiments.
