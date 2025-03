Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Rappelons tout d’abord que le terme « inflation » désigne « la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix ». Elle a différentes origines, d’ailleurs durement débattues par les économistes tant il est difficile de démêler les causes des conséquences et autres conditions permissives.

On peut cependant citer l’excès de masse monétaire, l’excès de demande par rapport à l’offre, la hausse des prix des importations (en particulier l’énergie), la hausse des coûts de production (par exemple quand les salaires augmentent plus vite que la productivité), causes auxquelles on peut ajouter les phénomènes aggravants tels que les anticipations psychologiques, les mécanismes d’indexation, la panique monétaire, etc.

On mesure usuellement l’inflation par l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation calculé par l’Insee, qui permet de savoir « de combien les consommateurs doivent augmenter ou diminuer leurs dépenses pour maintenir le même volume de consommation ». Cet indice ne tient pas compte de l’évolution des prix « à l’investissement », comme ceux de l’achat immobilier ou des achats d’actifs financiers par exemple.