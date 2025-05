Dans sa dernière édition du Portrait social de la France, l'Insee analyse la répartition des niveaux de vie des Français sur l'année 2023, une année charnière pour nombre de nos concitoyens, puisque malgré la poursuite d'une inflation marquée, les mesures de soutien au pouvoir d'achat de l'année 2022 n'avaient pas été reconduites.

Cette inflation a conduit à un surcoût moyen pour les ménages de plus de 1 200 € sur l’année, une moyenne qui masque de fortes disparités. En effet, si les plus aisés ont encaissé des pertes plus importantes en valeur (du fait de leur plus haut niveau de consommation), ils ont en parallèle profité d’une plus forte augmentation de leurs revenus. Les 10 % les plus riches ont ainsi vu leurs revenus progresser d’un tiers de plus que l’inflation.

À l’autre bout du spectre, c’est la douche froide. Les 60 % de la population au plus bas niveau de vie, privés de la reconduction des mesures exceptionnelles de soutien de 2022, n'ont pas obtenu d'augmentations de revenu suffisantes (y compris transferts sociofiscaux) pour couvrir les hausses de prix de l’année 2023.

Au plus haut depuis 40 ans, l’inflation frappe plus violemment les plus modestes

« L’ampleur du choc [de l’inflation] est deux fois plus grande pour les 20 % les plus modestes que pour les 20 % les plus aisés ». C’est l’Insee qui l’écrit dans son dernier « Portrait social de la France », une étude qui analyse les discriminations perçues et vécues par divers groupes de population. L’Insee s'intéresse en particulier à l’évolution du niveau de vie des ménages au cours d'une année 2023 marquée par une forte inflation.