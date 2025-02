Découvrez nos grandes analyses sur les inégalités en France :

La rémunération des dirigeants des grandes entreprises fait partie des sujets qui illustrent parfaitement les dérives manifestes du néolibéralisme, même par rapport aux standards du capitalisme des Trente Glorieuses.

Sommaire :

Une « compétence » des PDG très dure à évaluer

Avant de développer, répondons à un élément de langage classique : non, la rémunération des PDG n’est pas de même nature que celle des footballers. Bien que critiquables, les rémunérations des footballeurs professionnels sont rattachées à des qualités intrinsèques des sportifs de haut niveau : ils ont consacré l’essentiel de leur jeunesse à la pratique intensive de ce sport ; ils se sont durement entraînés et ont acquis des compétences évidentes, manifestement supérieures à celles de leurs homologues, et clairement visibles, voire mesurables.

A contrario, un grand patron est très souvent sorti d’une « grande école », comme des milliers d’autres personnes, et a généralement eu un parcours qui relève plus du copinage et de l’entre-soi que de la montée en compétence.