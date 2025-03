Les dégradations de l’environnement et du climat – conséquences directes de l’inaction des États – auraient conduit à des dégâts estimés à près de 300 milliards d'euros de pertes liées aux catastrophes naturelles, rien que l'année dernière. Un chiffre en hausse de 25 % par rapport à la moyenne des dix années précédentes. Le coût de l'inaction politique est plus que conséquent : le réchauffement climatique, qui aura bientôt franchi le cap des +1,5 °C, a d’ores et déjà fait perdre 40 % de pouvoir d’achat par rapport à un scénario sans réchauffement climatique. Et si les politiques ne prennent pas rapidement de mesures plus ambitieuses, nous risquons de subir 50 % de pertes de revenus en plus avec un réchauffement de +3 °C.