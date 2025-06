Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’opinion publique européenne a été saisie par la rupture brutale des liens énergétiques entre l'Europe et la Russie. Pourtant, cette séparation ne date pas de cette guerre. Une observation attentive des flux d’échanges pétroliers révèle que la stagnation des volumes livrés par la Russie à l’Union européenne date en réalité de 2006, soit bien avant le début du conflit. Ce phénomène, bien peu commenté, trouve ses racines non pas dans un quelconque différend idéologique ou stratégique, mais bien dans une dynamique plus profonde et plus inexorable qui a trait aux dynamiques extractivistes. Analyse.