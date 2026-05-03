Le libéralisme vaut mieux que ceux qui s’en réclament aujourd’hui. Amine Messal, normalien et ingénieur, qui a participé à de nombreuses actions écologiques, cherche à déjouer le piège consistant à mal nommer les choses dans son essai Erreur sur la marchandise paru aux Éditions Rue de l’Échiquier. Il entend, par la même occasion, dévoiler les ressorts de l’alliance entre les « néolibéraux » et des héritiers des pires adversaires de la liberté politique et philosophique. Entretien.
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