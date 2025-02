Comme nous l’avions annoncé dès 2022, la hausse des taux a fortement impacté le marché de l'immobilier. Depuis lors, les prix ont fortement baissé, souvent de -10 ou -15 % dans certaines communes d’Île-de-France. Cela bouleverse nos mentalités, car nous avons longtemps eu l'habitude de voir le prix des logements augmenter sans cesse chaque année, souvent fortement. Mais en ce début d'année 2025, la baisse des prix de l'immobilier semble désormais terminée, et le secteur devrait donc probablement commencer à se dégripper un peu dans les prochains mois. Toutefois, une nouvelle hausse des prix semble assez improbable à court terme, notamment au vu de l’environnement économique, politique et international qui se dégrade de plus en plus. Hélas, la bulle des années 2000 ne s’est pas dégonflée. La dramatique erreur économique d’avoir laissé gonfler une telle bulle n’a pas fini d’impacter les conditions de logement en France, ainsi que les conditions économiques du pays. Explications.