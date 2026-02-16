En 2050, les 1 % les plus riches capteront toujours près d’un cinquième des revenus mondiaux, tandis que la moitié la plus pauvre devra se contenter d’un peu plus d’un dixième. Malgré les progrès économiques, les inégalités persistent, creusées par un système qui favorise les privilégiés. E le changement climatique aggrave encore la fracture. Peut-on encore inverser la tendance ?
