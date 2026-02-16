Depuis les années 1970, les inégalités de revenus n’ont cessé de se creuser à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, les 1 % les plus riches concentrent près de 20 % des revenus avant impôts, tandis que la moitié la plus pauvre de la population se partage à peine 8 % du gâteau. Malgré les politiques de redistribution et les avancées économiques de pays comme la Chine ou l’Inde, le fossé reste béant. Pire, les projections pour 2050 dessinent un futur où les disparités persistent, voire s'aggravent sous l’effet du changement climatique.

Les inégalités de revenus révèlent la manière dont les richesses et les ressources sont distribuées, ou accaparées, à toutes les échelles, du local au mondial. Leur persistance n’est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un frein majeur à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique. Une récente étude de la World Inequality Database (Base de données sur les inégalités mondiales, WID), couvrant près de 150 pays, dresse un constat alarmant : sans changements structurels, les inégalités resteront profondément ancrées d’ici 2050.

Les mécanismes de redistribution, bien que nécessaires, montrent leurs limites. Les chercheurs soulignent que les inégalités avant impôts, souvent liées à la rémunération du travail et à la concentration des richesses, pèsent bien plus que les politiques fiscales dans la répartition des revenus. Dans ce contexte, les classes moyennes et intermédiaires, prises en étau entre les ultra-riches et les plus démunis, risquent d’être les grandes perdantes d’un système qui peine à se réformer.