En 2025, la France a produit près de 3 000 milliards d'euros de richesses. Pourtant, sa croissance n'a atteint que +0,8 %, sa quatrième année consécutive de ralentissement, obtenue au prix d'un déficit public supérieur à 5 % du PIB. Et si cette croissance était déjà nulle ? Mesurée par habitant et corrigée des biais de mesure de l'inflation, elle pourrait avoir disparu. Les données racontent une histoire que nos responsables politiques refusent d'entendre : la véritable anomalie n'est peut-être pas la stagnation actuelle, mais l'extraordinaire parenthèse des Trente Glorieuses qui ne se reproduira probablement plus. Pourquoi la croissance s'éteint-elle ? Et que faudrait-il changer pour vivre mieux sans elle ?

Graphe Économie
Par Olivier Berruyer

1- Une augmentation ininterrompue depuis 1950
2- Un rôle accru des dépenses publiques
3- De moins en moins de croissance
4- L'intérêt du PIB par habitant
5- La fin de la croissance ?
Ce qu'il faut retenir

Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Le fameux PIB (Produit Intérieur Brut) est un indicateur économique qui mesure la production économique, c’est-à-dire la valeur de tous les biens et services produits. Souvent décrié – et pour de très bonnes raisons – le Produit Intérieur Brut (PIB) offre cependant une bonne vision de la production économique de la France, et donc de l’évolution de nos revenus et de notre pouvoir d’achat. Le PIB de la France s’est ainsi élevé en 2025 à près de 2 920 Md€.

Une augmentation ininterrompue depuis 1950

En France, la Comptabilité Nationale calcule le PIB depuis 1949. Il n’a cessé d’augmenter depuis cette date, sauf lors de quelques brèves crises économiques majeures. Afin de mieux apprécier son évolution réelle, on corrige ce « PIB courant » en retirant l’effet de l’inflation, pour aboutir à ce qu'on nomme un « PIB Réel », en euros constants. La valeur du PIB de la France en 2025 a été de près de 3 000 Md€.

PIB annuel de la France, 1950-2025PIB annuel de la France, 1950-2025

C’est l’évolution de ce « PIB réel » qui constitue alors la sacro-sainte croissance, dont on parle tant. Elle a atteint le maigre chiffre de +0,8 % en 2025, qui représente une quatrième année consécutive de ralentissement.

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