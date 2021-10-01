Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Le fameux PIB (Produit Intérieur Brut) est un indicateur économique qui mesure la production économique, c’est-à-dire la valeur de tous les biens et services produits. Souvent décrié – et pour de très bonnes raisons – le Produit Intérieur Brut (PIB) offre cependant une bonne vision de la production économique de la France, et donc de l’évolution de nos revenus et de notre pouvoir d’achat. Le PIB de la France s’est ainsi élevé en 2025 à près de 2 920 Md€.

Une augmentation ininterrompue depuis 1950

En France, la Comptabilité Nationale calcule le PIB depuis 1949. Il n’a cessé d’augmenter depuis cette date, sauf lors de quelques brèves crises économiques majeures. Afin de mieux apprécier son évolution réelle, on corrige ce « PIB courant » en retirant l’effet de l’inflation, pour aboutir à ce qu'on nomme un « PIB Réel », en euros constants. La valeur du PIB de la France en 2025 a été de près de 3 000 Md€.

C’est l’évolution de ce « PIB réel » qui constitue alors la sacro-sainte croissance, dont on parle tant. Elle a atteint le maigre chiffre de +0,8 % en 2025, qui représente une quatrième année consécutive de ralentissement.