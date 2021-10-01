En 2025, la France a produit près de 3 000 milliards d'euros de richesses. Pourtant, sa croissance n'a atteint que +0,8 %, sa quatrième année consécutive de ralentissement, obtenue au prix d'un déficit public supérieur à 5 % du PIB. Et si cette croissance était déjà nulle ? Mesurée par habitant et corrigée des biais de mesure de l'inflation, elle pourrait avoir disparu. Les données racontent une histoire que nos responsables politiques refusent d'entendre : la véritable anomalie n'est peut-être pas la stagnation actuelle, mais l'extraordinaire parenthèse des Trente Glorieuses qui ne se reproduira probablement plus. Pourquoi la croissance s'éteint-elle ? Et que faudrait-il changer pour vivre mieux sans elle ?
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