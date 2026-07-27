On entend beaucoup parler dans le discours européen d’autonomie stratégique, de souveraineté européenne, de made in Europe, autant de thèmes chers à la France. À l’inverse, les tabous allemands semblent céder du terrain : retour en grâce des aides d’État, et du nucléaire, endettement commun, embryon de protectionnisme. Est-ce à dire que la période d’hégémonie continentale allemande sur le continent est derrière nous ? Est-ce à dire que la France fait son grand retour sur la scène européenne comme leader ? En réalité, la perte d’influence française au sein des institutions européennes est structurelle ; elle s’inscrit dans la durée et les victoires ne sont que dans les paroles, pas dans les actes. L’Europe, elle, n’a pas fini de vivre à l’heure allemande.
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