Si le catastrophisme ambiant désempare davantage qu'il n'œuvre à une « conscientisation » suivie d'effets politiques, si l'idéal révolutionnaire est aussi oublié qu'il paraît irréalisable, maintes initiatives montrent que c'est ici et maintenant que se construit un autre monde, plus décent, plus humain. L'utopie prend des formes pragmatiques pour inventer l'avenir ici et maintenant.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner