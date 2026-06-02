L’affaire Jeffrey Epstein est une histoire où le sordide rivalise avec le révoltant. L’immense quantité de documents publiés a donné lieu à une multitude de révélations, au point qu’il devient facile de s’y perdre. Le lecteur ne sait plus ce qui doit susciter la plus vive indignation : l’ignominie des crimes sexuels commis sur des mineures, l’impunité judiciaire dont ont bénéficié certains protagonistes, l’implication de personnalités occupant les plus hautes fonctions, les sommes d’argent vertigineuses brassées dans ces cercles, les décennies durant lesquelles cette affaire a prospéré… ou bien la façon de prononcer le nom d’Epstein…
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