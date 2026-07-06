Depuis 2022, l’écologie est en recul, dans un contexte dominé par le retour des tensions géopolitiques, de l’inflation et de ses conséquences sociales. Dans son dernier essai, Les vipères ne tombent pas du ciel (Les Liens qui libèrent, 2025), le journaliste Éric Aeschimann s’interroge sur les impensés de l’écologie pour comprendre le rejet dont celle-ci fait de plus en plus l’objet dans les milieux populaires.
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