À l’imaginaire capitaliste, substituons l’autogouvernement des travailleurs. Guillaume Etiévant est expert économique et, à ce titre, mandaté pour analyser les comptes des entreprises et aider les représentants du personnel à améliorer l’emploi et les salaires quand les conditions sont réunies. Dans Autogestion générale, Sortir du capitalisme : méthode (Les Liens qui Libèrent), il propose un projet d’autonomie politique, alternatif à la fois au capitalisme et au socialisme bureaucratique. Entretien.
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