L’annonce du retrait des Émirats arabes unis de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a provoqué un séisme politique dans le golfe Persique. Les désaccords entre les Émiratis et leurs voisins, notamment les Saoudiens, s’étaient certes accrus ces derniers temps, mais personne ne s’attendait à un départ si brusque. Pourquoi Abou Dhabi a-t-il choisi ce moment pour prendre cette décision ?
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner