Réforme sociale ou révolution ? (1898-1899) est un recueil d’articles publiés par Rosa Luxemburg, dans lesquels elle opère une critique radicale du courant réformiste allemand initié par Eduard Bernstein, qui entend en finir avec la théorie marxiste.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner