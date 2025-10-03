Podcast La synthèse audio 05:32 Réservé aux abonnés

La critique de Luxemburg nous met ainsi au cœur des débats socialistes, à un moment charnière de son évolution – le début du XXe siècle. Au-delà de cet aspect historique, l’œuvre de Luxemburg offre une critique, encore d’actualité, de l’État moderne, de la démocratie et du système économique capitaliste. Il est aussi l’expression de la résistance intellectuelle de Rosa Luxemburg, figure emblématique du mouvement socialiste du début du XXe siècle, à l’appropriation de l’économie et de la démocratie par le capitalisme et la classe bourgeoise au détriment des travailleurs. Derrière ce texte, enfin, une question centrale, toujours brûlante : le capitalisme est-il réformable ?

Ce qu’il faut retenir

L’objectif du courant réformiste d’Eduard Bernstein est de trouver des ajustements avec le capitalisme. Sa conception conduit ainsi à abandonner toute perspective révolutionnaire, c’est-à-dire toute volonté de changer le système économique et social. Les changements préconisés sont de type « juridiques » et « politiques ». Ils sont ainsi « idéalistes », dans le sens où ils s’attachent aux idées politiques uniquement, et non aux structures qui les déterminent.

Le réformisme conduit aussi à modifier le capitalisme à la marge, progressivement, en préconisant plutôt l’établissement de coopératives et de syndicats. Or, ces derniers ne peuvent s’inscrire hors du capitalisme. Si celui-ci n’est pas aboli, les coopératives et les syndicats sont en quelque sorte condamnés à devenir capitalistes.