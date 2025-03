Depuis l’élection de Donald Trump, pas un jour ne passe sans qu’un nouvel événement ne remette en cause l’ordre des choses censé régir les sociétés occidentales depuis la Seconde Guerre mondiale. L’ampleur et la rapidité de ces changements, rythmés par les annonces pittoresques du président américain, du vice-président J.D. Vance et d’Elon Musk, plongent les intellectuels américains et les élites européennes dans la sidération ; elles mettent également les analystes au défi de caractériser la nature de ce qui se passe.