Une tribune récemment parue dans Le Monde, signée par un collectif de responsables politiques, a donné quelque ampleur à la polémique naissante à propos du drapeau européen et de sa place dans l’espace public. Les auteurs de la tribune s’indignent du choix fait par certains maires RN nouvellement élus d’ôter ledit drapeau de la façade de leur hôtel de ville. Les termes et expressions employés tout au long du texte en disent long sur le degré de confusion et d’irrationalité qui déterminent le soutien des auteurs du texte à l’Union européenne.

Un bazar argumentatif pour un drapeau

Passons sur l’argument selon lequel les maires fautifs devraient en toute logique refuser les crédits de l’Union européenne dont ils bénéficient pour rénover par exemple leur gymnase municipal. Les auteurs semblent ignorer que la France est contributrice nette au budget de l’UE et que, si elle n’en faisait pas partie, elle disposerait chaque année de huit à neuf milliards d’euros supplémentaires pour financer notamment ce type de dépense.

Le texte repose pour l’essentiel sur l’habituel bazar argumentatif censé faire taire depuis quelques décennies tous les sceptiques. Ainsi, « l’Europe » est évidemment présentée comme le principal facteur de paix sur le continent, selon la très classique confusion de la cause et de l’effet exigée par l’idéologie. Rappelons, donc, que la paix ne doit rien à l’UE, mais que c’est l’inverse qui est vrai : c’est parce que, après 1945, la paix régnait entre les nations du continent, parce que le nationalisme guerrier et ses montagnes de cadavres ont été rejetés par les Européens qu’il a été possible de jeter les bases de l’Union européenne.