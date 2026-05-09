Tandis que la querelle autour de la présence du drapeau européen sur les façades des hôtels de ville prend quelques ampleur, le Parti socialiste rate son « renouveau » doctrinal par conformisme idéologique, alors que de plus en plus de voix s’élèvent pour rompre avec le cadre européiste. Dernières nouvelles de Bruxelles.
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