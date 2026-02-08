Le baromètre de la pauvreté et de la précarité du Secours populaire français dresse un constat alarmant. Ce questionnaire, qui « livre un état des lieux des difficultés, des privations et de la vulnérabilité sociale des Français », a vu le jour en 2007 et est depuis soumis chaque année aux Français. Le verdict est sans appel : 2025 a encore une fois été une année difficile pour nombre de nos compatriotes.

Graphe Société
publié le 08/02/2026 Par Alexandra Buste, Xavier Lalbin

Avec des accès à l’alimentation, aux soins et aux loisirs entravés, la santé mentale de ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts se dégrade. Les jeunes ne sont hélas pas épargnés. Parmi les 18-34 ans, un sur huit est pauvre, la moitié rencontrent des difficultés à se procurer une alimentation saine et équilibrée et 40 % se déclarent mécontents de leur accès à la santé. Ce n’est guère mieux pour les étudiants, dont près des deux tiers travaillent ou cherchent un emploi pour financer leurs études. La moitié déclarent vivre dans une situation difficile. Des constats alarmants à l’heure où les politiques austéritaires reviennent en force, avec les plus pauvres en première ligne.

Un tiers des Français craint de basculer dans la précarité

C’est le Secours populaire qui le rappelle. « La pauvreté et la précarité sont une injustice fondamentale et une atteinte à la dignité des hommes, des femmes et des enfants qui la subissent ». En 2023, les chiffres de la pauvreté en forte augmentation s’établissent à un niveau record depuis 1996. Plus de 15 % des Français, soit 9,8 millions de personnes, sont pauvres.

Revenu mensuel correspondant au seuil de pauvreté en France selon les ménages, 2023Revenu mensuel correspondant au seuil de pauvreté en France selon les ménages, 2023

Cette catégorie de la population perçoit moins de 1 290 euros par mois pour une personne seule ou par unité de consommation du ménage. Les mères célibataires et les chômeurs sont particulièrement exposés à cette situation, plus d’un tiers d’entre eux sont pauvres. Dans la septième puissance mondiale, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté.

Les enfants comptent ainsi pour un tiers des personnes aidées par le Secours populaire à travers un suivi scolaire, via une aide matérielle ou alimentaire, un accès à la culture et aux loisirs ou encore la favorisation de la pratique d’un sport.

Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité

S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Des analyses graphiques pour prendre du recul sur les grands sujets de l’actualité
Des chroniques et des interviews de personnalités publiques trop peu entendues
Des synthèses d’ouvrages dans notre bibliothèque d’autodéfense intellectuelle
Et bien plus encore....

Déjà abonné ? Connectez-vous