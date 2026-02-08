Avec des accès à l’alimentation, aux soins et aux loisirs entravés, la santé mentale de ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts se dégrade. Les jeunes ne sont hélas pas épargnés. Parmi les 18-34 ans, un sur huit est pauvre, la moitié rencontrent des difficultés à se procurer une alimentation saine et équilibrée et 40 % se déclarent mécontents de leur accès à la santé. Ce n’est guère mieux pour les étudiants, dont près des deux tiers travaillent ou cherchent un emploi pour financer leurs études. La moitié déclarent vivre dans une situation difficile. Des constats alarmants à l’heure où les politiques austéritaires reviennent en force, avec les plus pauvres en première ligne.

Un tiers des Français craint de basculer dans la précarité

C’est le Secours populaire qui le rappelle. « La pauvreté et la précarité sont une injustice fondamentale et une atteinte à la dignité des hommes, des femmes et des enfants qui la subissent ». En 2023, les chiffres de la pauvreté en forte augmentation s’établissent à un niveau record depuis 1996. Plus de 15 % des Français, soit 9,8 millions de personnes, sont pauvres.

Cette catégorie de la population perçoit moins de 1 290 euros par mois pour une personne seule ou par unité de consommation du ménage. Les mères célibataires et les chômeurs sont particulièrement exposés à cette situation, plus d’un tiers d’entre eux sont pauvres. Dans la septième puissance mondiale, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté.

Les enfants comptent ainsi pour un tiers des personnes aidées par le Secours populaire à travers un suivi scolaire, via une aide matérielle ou alimentaire, un accès à la culture et aux loisirs ou encore la favorisation de la pratique d’un sport.