Le concept Idiocracy

La comédie satirique d'anticipation Idiocracy est presque devenue un concept, dans un monde où la bêtise semble dominer les gouvernements davantage chaque année. Employé de l'extrême droite à l'extrême gauche, ce « concept » bien commode révèle un préjugé qui lie l'exercice du pouvoir au savoir et à « l'intelligence », et entend dès lors soustraire cet exercice aux « idiots ». Cette opposition entre intelligence et bêtise a des implications tout sauf démocratiques, ni même politiques.
