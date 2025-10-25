Parcourir nos vidéos
publié le 25/10/2025 Par Olivier Berruyer
Le logement, c’est l’histoire de notre vie. C’est un besoin vital, un marqueur social, un objet d’affect très puissant. Et pourtant, en vingt ans, il est devenu le symbole d’un système qui marche à l’envers : des appartements trop chers, des loyers étouffants, des jeunes exclus du marché et des propriétaires qui, sans rien faire, se sont enrichis à coups de plus-values gigantesques. La bulle immobilière à laquelle on s’est habitué constitue un basculement historique. Et alors qu’en 2022 on annonçait la crise immobilière, trois ans plus tard, en 2025, la question revient : est-ce que la bulle a éclaté ou s’est-elle simplement dégonflée pour un temps ? Le marché se stabilise-t-il… ou bien prépare-t-il une nouvelle tempête ?

