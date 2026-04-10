Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

Violation du droit international, terrorisme, sanctions économiques et commerciales, crimes de guerre, etc. Les exactions des États-Unis pour défendre leurs intérêts sont nombreuses. Le début des années 2000 et l’invasion de l’Irak marquent cependant un tournant : les États-Unis deviennent le pays le plus craint au monde et la principale menace à la paix.

Ce qu’il faut retenir

En envahissant l’Irak, avec pour unique objectif de défendre les intérêts économiques et politiques de son élite, les États-Unis ont prouvé, une fois de plus, qu’ils n’entendaient respecter aucune règle hormis celle du plus fort. Par cette attitude belliciste, le pays est désormais considéré par la majorité de la population mondiale comme étant le plus dangereux pour le maintien de la paix dans le monde.

Afin de justifier sa politique intérieure et extérieure fondamentalement violente et oppressive, la classe dirigeante des États-Unis s’est progressivement tournée vers l’usage de la propagande de masse – plus diffuse et manifestement plus efficace que la violence physique. Jouer sur les peurs pour manipuler l’opinion publique est un art dans lequel les Américains sont passés maîtres. Rien de plus facile dans un pays dont la population a, culturellement, peur de tout.

Nous sommes face à un véritable réseau de détournement d’argent public au profit des plus riches, constitué au fil des années. Les guerres et les reconstructions qui suivent sont financées par de l’argent public, c’est-à-dire l’argent du contribuable américain, au profit de l’industrie militaire américaine.