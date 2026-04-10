La doctrine des bonnes intentions (2005) de Noam Chomsky est un récit de l’invasion de l’Irak par les États-Unis, devenus un État voyou pratiquant une politique impérialiste sans scrupule.
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